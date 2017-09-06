Тренер сборной Исландии: У моих ребят есть характер

Хеймир Хадльгримссон / dynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал результат матча с Украиной в рамках 8-го тура отбора на чемпионат мира-2018, в котором его команда победила со счетом 2:0.

«Эта игра показала, что у моих ребят есть характер. Такие матчи делают их сильнее. Мы были недовольны своей игрой против Финляндии, однако сегодня смогли исправиться и добыть нужный нам результат», — цитирует Хадльгримссона портал mbl.is.

«Украина начала матч лучше нас, и это не удивило. Мы знали о сильных сторонах соперника и знали, что в этом матче не будет много голов и моментов. Для нас было важно не пропустить».

«У Украины сильные фланги. Оттуда их футболисты любят смещаться в центр, поэтому нам было важно перекрыть все зоны».

Напомним, что благодаря победе сборная Исландии вернулась на 2-е место и имеет в своем активе 16 очков (как и у лидеров группы хорватов). У сборной Украины 14 пунктов, как и у команды Турции.