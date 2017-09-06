Шевченко после поражения от Исландии: Спорный момент решил исход матча

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Исландии в рамках 8 тура отбора ЧМ-2018, сообщает Футбол 24.

"Первый пропущенный мяч был самым важным моментом в поединке. Команда хорошо контролировала игру, однако после пропущеного гола в начале второго тайма мы отходили 10 минут. Несмотря на это, создавали моменты. По первому голу – надо посмотреть момент, не собираюсь судьям говорить ни о чем. Нам забили мяч со спорного момента, его надо посмотреть".

Также Шевченко прокомментировал состав на игру.

"Многие ребята в матче с Турцией потратили много усилий. Был долгий перелет. Выпустил новых футболистов. Ракицкий готовился к игре. Считали нужным его поставить, зная, что будет больший контроль мяча. Две встречи подряд играть сложно - особенно тем, кто не играет в клубах. Я знал об этом, но у нас нет замен. Какие-то позиции, особенно во втором тайме, выпали.

С точки зрения результата, мы проиграли, с точки зрения игры – ни в коем случае! Спорный момент решил исход матча. С Исландией очень тяжело играть. Команда силовая, с высокими мощными игроками".

Отметил Шевченко и игру отдельных футболистов.

"Малиновский провел неплохой матч. Степаненко в конце матча устал. Хотели выпустить более техничных игроков, которые могли бы найти пространство между линиями. Моменты создавались, но не было реализации".