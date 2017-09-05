Молодежная сборная Украины одержала разгромную победу в отборе на Евро-2019 (U-21)
21:11, 05 сентября 2017Футбол
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Украинцы забили шесть мячей в ворота Андорры.
Украинская "молодежка" разгромила Андорру / ФФУ
В Андорра-ла-Велья молодежная сборная Украины по футболу провела матч отборочного этапа чемпионата Европы-2019. Соперником была сборная Андорры, которую украинские молодые футболисты разгромили со счетом 6:0.
Дублем отличился Иван Зотько (37, 88 минуты), по голу провели Станислав Беленький (29), Марьян Мысык (43), Александр Пихаленок (58) и Андрей Борячук (86).
Это второй поединок молодежной сборной Украины в этом отборе. В первом матче - 1 сентября - наши футболисты разошлись миром с Латвией (1:1).
Отметим, чо соперниками "сине-желтых" по группе также являются сборные Англии, Голландии и Шотландии.
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