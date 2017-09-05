Молодежная сборная Украины одержала разгромную победу в отборе на Евро-2019 (U-21)

В Андорра-ла-Велья молодежная сборная Украины по футболу провела матч отборочного этапа чемпионата Европы-2019. Соперником была сборная Андорры, которую украинские молодые футболисты разгромили со счетом 6:0.

Дублем отличился Иван Зотько (37, 88 минуты), по голу провели Станислав Беленький (29), Марьян Мысык (43), Александр Пихаленок (58) и Андрей Борячук (86).

Это второй поединок молодежной сборной Украины в этом отборе. В первом матче - 1 сентября - наши футболисты разошлись миром с Латвией (1:1).

Отметим, чо соперниками "сине-желтых" по группе также являются сборные Англии, Голландии и Шотландии.