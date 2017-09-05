Сборная Украины сыграет против Исландии в желтом

На традиционном предматчевом совещании, которое состоялось перед поединком отбора на ЧМ-2018 между сборными Исландии и Украины, представители обеих команд в присутствии делегата УЕФА определились с цветами игровой формы, в которой футболисты выйдут на поле.

Было решено, что украинцы выйдут на поле в желтой форме, хозяева — в синей.

Напомним, что в той же желтой форме украинцы обыграли в минувшую субботу турецкую дружину.

Встреча состоится сегодня в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр». Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен 38-летний рефери из Шотландии Уильям Коллам.