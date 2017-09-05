Уэйн Руни во время ареста находился в машине с девушкой легкого поведения

В истории с задержанием популярного английского футболиста, экс-форварда "Манчестер Юнайтед" появились новые подробности.

Как стало известно, на пассажирском сидении рядом с футболистом сидела 29-летняя Лаура Симпсон, с которой тот познакомился в баре. По информации The Sun, Лаура Симпсон - сотрудница агентства недвижимости из Манчестера - на протяжении нескольких лет на популярном английском сайте знакомилась с мужчинами при деньгах, которые готовы были её содержать. Руни мог стать для неё солидным уловом, однако вместо этого парочка вляпалась в серьёзный скандал.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь с 31 августа на 1 сентября Уэйн Руни был арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Игрок был остановлен полицией возле своего дома в графстве Чешир.

Футболиста отпустили под залог в ту же ночь. Супруга Уэйна Колин вместе с тремя детьми (Колин беременна четвёртым ребёнком) в это время отдыхала в Испании, но после того, как узнала о случившемся, вернулась в Англию. Однако вместо возвращения домой переехала вместе с детьми к своим родителям.