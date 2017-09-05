Главное оружие Исландии – это стандарты, - защитник Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о подготовке к квалификационному матчу ЧМ-2018 против Исландии, сообщает официальный сайт горняков.

"Уже все забыли встречу с Турцией. Готовимся к очень важному поединку. Убежден, против исландцев игра будет еще сложнее. Знаем, что дома они действуют очень агрессивно и к тому же в родных стенах пока не уступали в нынешней квалификации. Думаю, ребятам должно хватить времени, чтобы восстановиться и в полной готовности подойти к матчу", - отмечает Кривцов.

Говоря о том, чем характерна сборная Исландии и насколько она отличается от Турции, защитник отметил: "У нашего сегодняшнего соперника на первый план выходит самоотдача, игроки славятся бойцовскими качествами, проповедуют более силовой футбол. В команде много фактурных исполнителей. Думаю, главное оружие Исландии – это стандарты. Но мы настраиваемся только на три очка, иначе победа над турками будет практически нивелирована".

А на вопрос о том, повлияет ли на нашу команду тот факт, что противник дома еще не уступал, заметил: "Безусловно, это серьезный момент. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Верим в то, что Украина будет первой, кому удалось превзойти Исландию на ее поле".

Как сообщал УНИАН, матч Исландия - Украина начнется сегодня в Рейкьявике в 21.45 по киевскому времени.