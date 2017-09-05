Цыганков, Шепелев и Шахов не попали в заявку на матч с Исландией (видео)

Обнародован список из 22 игроков, которые будут участвовать в игре.

Федерация футбола Украины обнародовала заявочный список игроков сборной Украины на матч с командой Исландии, сообщает официальный сайт ФФУ. В состав команды не попали Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Евгений Шахов. Повнстю заявка команды с игровыми номерами выглядит следующим образом: 1. Андрей Лунин, 2. Богдан Бутко, 3. Евгений Хачериди, 4. Николай Матвиенко, 5. Иван Ордец, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Николай Морозюк, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Кравец, 12. Андрей Пятов, 13. Сергей Кривцов, 14. Руслан Ротань, 15. Владлен Юрченко, 16. Сергей Сидорчук, 17. Эдуард Соболь, 18. Артем Беседин, 19. Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицкий, 21. Александр Зинченко, 22. Виктор Коваленко. Как сообщал УНИАН, матч Исландия-Украина начнется в Рейкьявике сегодня в 21.45. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию игры.

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