Сборная Украины в тяжелых погодных условиях готовилась к матчу с Исландией (видео)

Погода не способствовала продуктивной тренировке нашей команды.

Игроки сборной Украины провели тренировку в Рейкьявике накануне матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Исландии, сообщает ТСН Проспорт. Тренировка прошла в экстремальных погодных условиях.

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