Сборная Украины в тяжелых погодных условиях готовилась к матчу с Исландией (видео)
13:21, 05 сентября 2017Футбол
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Погода не способствовала продуктивной тренировке нашей команды.
Игроки сборной Украины готовятся в матчу с Исландией / Reuters
Игроки сборной Украины провели тренировку в Рейкьявике накануне матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Исландии, сообщает ТСН Проспорт.
Тренировка прошла в экстремальных погодных условиях.
Украина в тяжелых погодных условиях готовится к матчу с Исландией
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