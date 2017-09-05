Сборная Украины в тяжелых погодных условиях готовилась к матчу с Исландией (видео)

13:21, 05 сентября 2017
Футбол
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Погода не способствовала продуктивной тренировке нашей команды.

Reuters

Игроки сборной Украины провели тренировку в Рейкьявике накануне матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Исландии, сообщает ТСН Проспорт.

Тренировка прошла в экстремальных погодных условиях.

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
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