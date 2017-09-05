ЧМ-2018, квалификация, Исландия - Украина - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Рейкьявике состоится матч отборочного цикла чемпионатам мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии примет команду Украины.

Эта игра может стать ключевой в рамках всего отборочного цикла. На данный момент у сборной Украины в турнирной таблице 14 очков. Команда на 2 балла отстает от сборной Хорватии, но опрежает команды Исландии (13) и Турции (11).

После победы над командой Турции у нашей сборной хорошее морально-психологическое состояние. В свою очередь, Исландия неожиданно проиграла одному из аутсайдеров группового турнира - команде Финляндии. И сегодня, перед своей публикой, команда обязана реабилитироваться за ту неудачу.

Матч Исландия - Украина начнется в Рейкьявике в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Украина.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов – Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Коваленко – Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка – Беседин.

Запасные: Лунин, Коваль, Ордец, Морозюк, Кравец, Кривцов, Ротань, Юрченко, Сидорчук, Соболь, Гармаш, Зинченко.

Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон –Гуннарссон, Хадльфредссон – Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон –Бедварссон.

Прозвучали гимны Исландии и Украины. Все готово к началу встречи.

Матч начался!

1. Уже на первых секундах - нарушение протия Ярмоленко в середине поля.

2. Желтая карточка Хадльфредсону за другое нарушение - против Коваленко.

3. Атака украинцев завершилась очень неточным ударом по воротам.

5. Подача Ярмоленко справа - никто не поборолся в штрафной.

6. Удар Коноплянки с близкого расстояния в ближний угол! Первый момент у Украины!

8. Исландцы закрылись у своих ворот и выжидают. Мяч у гостей.

9. Хозяева прорвались по левому флангу. Бьярнасон бил метров с 10-ти, но мяч свалился с ноги.

10. Угловой для сборной Украины. Коноплянка подал. Исландцы выиграли борьбу в своей штрафной.

13. Мяч находится то на правом, то на левом фланге атаки нашей сборной. Но исландцы держат оборону и не пускают на ключевые позиции.

14. Исландцы показывают, что тоже умеют прессинговать.

16. Первые 15 минут нельзя отдать ни одной из команд. Идет борьба за центр поля и за мяч.

17. Пятов забрал мяч в руки после подачи слева.

19. Конопляна входил в штрафную с родного левого фланга и целил в дальний угол, но удар оказался неточным.

21. Еще одна атака украинцев завершилась далеко на подступах к чужим воротам.

22. Ох, как опасно только что было у наших ворот! Сигурдссон воспользовался некоторой нерастопностью наших защитников и бил почти в упор, но удар в последний момент был заблокирован!

24. Исландцы снова давят. Матвиенко и Сигурдссон оба упали возле нашей штрафной, арбитр считает, что исландец был неправ. Свист трибун.

28. В очень хорошую контратаку вышли наши по левому флангу. Матвиенко нашел пасом Конопллянку, но защитники были начеку.

30. Ракицкий остановил соперника у бровки. Исландцы бросили аут и довели дело до удара. Неточно.

31. Четко слышла слаженная поддержка наших фанатов на стадионе. Браво!

33. Малиновский нарушил правила. Штрафной метров 40 от наших ворот. Исландцы подали в штрафную - вне игры.

34. Коваленко впервые напомнил о себе и заработал угловой.

35. Коноплянка подал угловой - Ингассон пробил... по своим воротам. Немного мимо. А жаль. Пока, кажется, это наш самый опасный момент.

37. Сразу две опасные ситуации у ворот соперника. Арбитр не увидел фола у штрафной исландцев, но Коноплянка не стал спорить, подхватил мяч и прострелил во вратарскую, где чудом никто не подставил ногу!

39. Пока, как и в матче с Турцией, основную угрозу мы создаем с левого фланга. Хорошо смотрится Коноплянка.

41. А вот и исландская торсида устроила песнопения. Звучит впечатляюще.

42. Ох уж эти ауты в исполнении исландцев. Очередная подача в штрафную могла закончиться плачевно для нас. Обошлось, защитники ликвидировали угрозу.

44. "Стандарт" исполнил Коноплянка метров с 40-а. Домашняя заготовка - тонкий пас на Ярмоленко, но до конца довести дело не удалось.

45. Арбитр ничего не добавляет к основному времени первого тайма.

В первой половине игры сложно было отдать кому-то преимущество. Команды стараются осторожно действовать в обороне, хотя опасные моменты все же были. Посмотрим, что покажут команды во втором тайме.

Начался второй тайм!

46. В командах без замен пока.

47. Исландцы забили гол. Но его не засчитали. Или засчитали????

48. Хольфредсон прострелил, против Пятова явное нарушение правил. Сигурдссон проталкивает мяч в сетку. После паузы длиной в минуту арбитр засчитывает мяч. 1:0.

49. Прострел от Бьярнасона. На этот раз наши выбили мяч.

52. Дальний удар Гунарсона - слишком неточный.

53. Команды пытаются прийти в себя после момента с голом. В основном это относится к нашим футболистам. Решение рефери было несправедливым, но нужно продолжать играть.

54. Отличный удар Малиновского со штрафного! До ворот было далеко - больше 30 метров. Руслан попал в створ, и вратарь только кулаками выбивает мяч.

57. Вратарь исландцев спасает ворота после коварного удара Ярмоленко в угол метров с 20-ти.

58. Скорости заметно выросли по сравнению с первым таймом. Украинцы пытаются прессинговать, но хозяева поля на каком-то кураже идут вперед!..

60. Ракицкий бьет издали - прямо по центру.

62. Команды обменялись атаками - без ударов.

63. Могло быть 2:0. Гудмундсон обыграл Матвиенко и оказался на удобной позиции для удара. Мяч прошел в сантиметрах от стойки!..

66. ГОЛ..... Сигурдссон все-таки делает счет 2:0. Украинцы провалились по центру, дав возможность игроку соперника расстреливать ворота Пятова... Это уже серьезно.......

68. Удар Малиновского - неточно.

69. Еще один провал Украины. Подача с левого фланга, и Ракицкий позволяет Сигурдссону расстреливать ворота в упор. Удар головой пришелся чуть выше рамки.

71. Двойная замена у Украины. Зинченко меняет Малиновского. Кравец меняет Беседина.

74. Украинцы никак не могут надолго завладеть мячом. Сборная Исландии и не думает обороняться и продолжает прессинг. Сейчас мы находимся в роли сборной Турции в минувшую субботу...

76. Третья замена у Украины. Ротань меняет Степаненко.

77. Коваленко и Г. Сигурдссон получают по желтой карточке.

78. Г. Сигурдссон едва не забил третий гол в наши ворота после стандарта!

81. Мяч наконец-то у нашей сборной, но моментов нет и близко. Нет теперь даже дальних ударов.

82. Зинченко получает желтую карточку.

83. В Рейкьявике тем временем пошел дождь.

84. Гудмундсон пробил по воротам Пятова - наш голкипер на месте.

85. Дальний удар Ракицкого - на этот раз голкипер хозяев выбивает мяч на угловой.

86. Коваленко отправил по флангу Бутко, тот вошел в штрафную и здорово прострелил, но никому не удалось подставить ногу!

88. Угловой в исполнении Коноплянки - неудачная подача.

89. Дальний удар Коваленко - немного мимо. Появились наконец-то у наших моменты, но, похоже, слишком поздно....

90. Арбитр добавил к основному времени 3 минуты.

90+2. Замена у Исландии. Финнбогасон меняет автора дубля Г. Сигурдссона.

90+3. Последняя атака нашей сборной завершается ударом по своим воротам кого-то из игроков хозяев. Мяч в руках голкипера.

ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

Сборная Исландии обыграла команду Украины со счетом 2:0.

Спасибо за внимание!