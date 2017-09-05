Контракт с Месси подписан и действует с 30 июня - президент "Барселоны"

Президент футбольного клуба "Барселона" Жозеп Бартомеу развеял слухи о том, что лидер команды Лионель Месси может не продлить контракт с каталонским клубом, сообщает SportArena со ссылкой на испанские СМИ.

Босс "блаугранас" подчеркнул, что соглашение уже подписано.

«Все согласовано и подписано. У нас есть три договора. Один с Фондом Месси, который был подписан с его президентом, являющимся братом игрока. Второй — на использование имиджевых прав футболиста, который подписан отцом футболиста, а третий — трудовой договор, который также подписан отцом Лео, имеющим на это полномочия», — цитирует Бартомеу Sport.es.

При этом президент каталонцев подчеркнул, что для официального оглашения о пролонгации контракта с Месси не хватает традиционного для таких процедур фото и подписи футболиста под протоколом.

«Лео вернется в клуб и мы сделаем официальную фотографию, а также он поставит подпись под протоколом. Контракт был подписан и он уже действует с 30 июня. Как ни странно, но в тот же день Месси женился. Никаких проблем с договором Лионеля у нас нет. Мы спокойны».

Читайте такжеМесси убеждал Неймара остаться в "Барселоне": "Ты хочешь Золотой мяч? Я помогу тебе выиграть Золотой мяч"При этом Бартомеу довольно расплывчато пояснил, почему до сих пор все формальности не были улажены и о сделке не объявлено официально.

«Прошло два месяца. 30 июня он женился, потом вернулся в клуб и мы улетели в Японию, после… После этого произошли некоторые вещи, потом были матчи за Суперкубок Испании, затем начало Ла Лиги, поездка на жеребьевку в Монако. Мы найдем время все завершить в ближайший месяц, как я полагаю».

Напомним, ранее один из директоров Барселоны Альберт Солер также заявил, что в клубе совершенно не обеспокоены ситуацией вокруг контракта Месси.

Месси защищает цвета первой команды Барселоны с 2004 года, проведя с тех пор за команду 589 матчей во всех турнирах и забив 513 голов.

Аргентинец 5 раз становился обладателем Золотого мяча и выиграл 8 титулов чемпиона Испании, а также 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Месси не хочет продлевать контракт с блаугранас из-за процедуры сбора подписей, вызванной недоверием президенту клуба Жозепу Бартомеу.

При этом другие источники утверждают, что аргентинский лидер команды уже принял решение покинуть клуб летом 2018 года на правах свободного агента, так как недоволен клубной политикой