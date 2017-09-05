Матч отбора ЧМ-2018 Исландия-Украина: где смотреть

Сегодня в Рейкьявике состоится матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии примет команду Украины.

В Украине эту игру покажут сразу два телеканала - общенациональный и специализированный футбольный.

Матч можно будет посмотреть на каналах Украина и Футбол 1.

Как сообщал УНИАН, начало игры в Рейкьявике - в 21.45.