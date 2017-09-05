Матч отбора ЧМ-2018 Исландия-Украина: где смотреть
11:19, 05 сентября 2017Футбол
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Игру покажет общенациональный и специализированный футбольный кабельный канал.
Матч национальной сборной покажут сразу на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Рейкьявике состоится матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии примет команду Украины.
В Украине эту игру покажут сразу два телеканала - общенациональный и специализированный футбольный.
Матч можно будет посмотреть на каналах Украина и Футбол 1.
Как сообщал УНИАН, начало игры в Рейкьявике - в 21.45.
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