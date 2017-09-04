Немцы разгромили команду Норвегии с теннисным счетом в квалификации ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
23:42, 04 сентября 2017Футбол
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Сборная Англии сломила сопротивление словаков на "Уэмбли".
Германия - Норвегия - 6:0 / Reuters
В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com.
Сборная Германии не оставила камня на камне от обороны норвежцев, а англичане обыграли словаков благодаря решающему голу Рашфорда. Оба гранда на 90 процентов обеспечили себе участие в финальной части футбольного мундиаля.
Чемпионат мира-2018
Квалификация
4 сентября
Азербайджан - Сан-Марино - 5:1
Армения - Дания - 1:4
Англия - Словакия - 2:1
Германия - Норвегия - 6:0
Сев. Ирландия - Чехия - 2:0
Черногория - Румыния - 1:0
Польша - Казахстан - 3:0
Шотландия - Мальта - 2:0
Словения - Литва - 4:0
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