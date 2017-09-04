Немцы разгромили команду Норвегии с теннисным счетом в квалификации ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com.

Сборная Германии не оставила камня на камне от обороны норвежцев, а англичане обыграли словаков благодаря решающему голу Рашфорда. Оба гранда на 90 процентов обеспечили себе участие в финальной части футбольного мундиаля.

Чемпионат мира-2018

Квалификация

4 сентября

Азербайджан - Сан-Марино - 5:1

Армения - Дания - 1:4

Англия - Словакия - 2:1

Германия - Норвегия - 6:0

Сев. Ирландия - Чехия - 2:0

Черногория - Румыния - 1:0

Польша - Казахстан - 3:0

Шотландия - Мальта - 2:0

Словения - Литва - 4:0