У сборной Украины появилась кадровая проблема за сутки до игры с Исландией

Правый защитник сборной Украины Богдан Бутко может пропустить матч отбора к ЧМ-2018 против Исландии.

Футболист повредил ведущую мышцу, поэтому на последней тренировке команды занимался по индивидуальной программе. Его участие в матче находится под вопросом, сообщает телеканал "Футбол 1".

В то же время Денис Гармаш, который пропустил поединок с Турцией из-за простуды, занимался сегодня в общей группе и готов к поединку.

Напомним, матч отбора ЧМ-2018 Исландия – Украина состоится в Рейкьявике 5 сентября. Время начала – 21:45 по Киеву.