У сборной Украины появилась кадровая проблема за сутки до игры с Исландией
23:06, 04 сентября 2017Футбол
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Правый защитник Богдан Бутко повредил мышцу и может пропустить встречу.
Богдан Бутко может не сыграть за команду Андрея Шевченко в матче с Исландией / Reuters
Правый защитник сборной Украины Богдан Бутко может пропустить матч отбора к ЧМ-2018 против Исландии.
Футболист повредил ведущую мышцу, поэтому на последней тренировке команды занимался по индивидуальной программе. Его участие в матче находится под вопросом, сообщает телеканал "Футбол 1".
В то же время Денис Гармаш, который пропустил поединок с Турцией из-за простуды, занимался сегодня в общей группе и готов к поединку.
Напомним, матч отбора ЧМ-2018 Исландия – Украина состоится в Рейкьявике 5 сентября. Время начала – 21:45 по Киеву.
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