Шевченко: Поддержка фанатов у Исландии сумасшедшая, было приятно наблюдать их на Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча против Исландии.

"Мы просматривали не только матч Финляндия – Исландия, но и поединки исландцев дома против Хорватии и Турции. Акцент сделаем на то, что нам надо как можно меньше зарабатывать стандарты у своих ворот. У них очень хорошо получаются штрафные удары, угловые. Поэтому наша задача исключить эти стандарты и контролировать мяч, и через хороший контроль мяча создать угрозу у ворот Исландии.

Мы сыграли хороший матч против Турции, но нас ждет очень тяжелый поединок завтра. Понимаем важность этой игры, и то, как она может нас приблизить к цели. Будем играть на победу.

Впервые я в Рейкьявике сыграл 18 лет назад в матче за сборную Украины, и за это время Исландия сделала большой скачок, потому что у них был четкий план развития. Из-за этого страна с населением 300 тысяч человек превратилась в футбольную страну.

Поддержка болельщиков здесь сумасшедшая. Было приятно смотреть на их фанатское движение на Евро. Восхищен организацией, давлением, это красиво. Знаю, что будет огромное количество и наших болельщиков. Со многими мы уже виделись. Спасибо, что поддерживают нас в каждой игре.

Все ли здоровы? Все в порядке. Есть разве что мелкие проблемы. У Гармаша нет температуры, он будет тренироваться. Посмотрим, будет ли он играть", – рассказал Андрей Шевченко, которого цитирует сайт Футбол 24.

Напомним, матч отбора ЧМ-2018 Исландия – Украина состоится в Рейкьявике 5 сентября. Время начала встречи – 21:45.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.