Игрокам "Черноморца" был представлен новый главный тренер

Экс-наставник «Карпат» белорус Олег Дулуб стал главным тренером одесского «Черноморца». Об этом сообщает официальный сайт одесситов.

На представлении в качестве наставника "Черноморца" Олег Дулуб отметил: «Черноморец» - клуб с богатейшими традициями, хотя сейчас команда переживает не самые лучшие времена. Для меня было за честь принять приглашение от руководства «Черноморца». Уверен, что у нас все получится».

Помощниками белорусского тренера в "Черноморце" назначены Юрий Поклад, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

Новым руководителем селекционного отдела стал Владислав Немешкало, который уже работал в «Черноморце» в середине 2000 годов.

«Черноморец» сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 1 очко за семь туров.

Напомним, «Карпаты» под руководством Дулуба в прошлом сезоне заняли 10-е место, набрав 30 очков.