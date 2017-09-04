Сборная Исландии подходит к матчу с Украиной в оптимальном составе

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон дал традиционную пресс-конференцию перед завтрашним матчем его команды с национальной сборной Украины.

«Прежде всего, хочу сказать, что все футболисты здоровы и готовы к поединку с Украиной, — отметил наставник, которого цитирует сайт zbirna.com. — Мы часто говорили, что в нашей команде все считаются игроками основного состава. Мы не боимся вносить кадровые изменения. Мы наблюдаем за тренировочным процессом, делаем выводы и разговариваем с ребятами. Никаких секретов у нас от них нет.

Читайте такжеФутболисты сборной Украины совершили прогулку по Рейкьявику перед завтрашней игрой (фото)Очень хорошо, что даже после поражения в Финляндии наша судьба находится в наших руках. У нас есть отличная возможность завтра все исправить. Первое место? Сейчас слишком смело говорить об этом. Пока мы сконцентрированы на борьбе за вторую строчку в турнирной таблице».

Отметим, что поединок Исландия - Украина состоится завтра в Рейкьявике. Начало - в 21.45 по киевскому времени.