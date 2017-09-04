Футболисты сборной Украины совершили прогулку по Рейкьявику перед завтрашней игрой (фото)

17:36, 04 сентября 2017
Футбол
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Сегодня вечером наша команда проведет предматчевую тренировку.

ФФУ

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины по футболу сегодня днем совершили прогулку по Рейкьявику. В этом городе завтра состоится матч отборочного этапа ЧМ-2018 Исландия - Украина. 

ФФУ

Сегодня вечером наша команда проведет предматчевую тренировку на стадионе «Лаусгардалсвеллур». Также состоится пресс-конференция Андрея Шевченко и одного из игроков нашей сборной.

ФФУ

Напомним, что после победы над сборной Турции в субботу в Харькове украинская команда поднялась на второе место в своей группе и опережает исландскую сборную на 1 очко. 

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #матч Исландия - Украина