Футболисты сборной Украины совершили прогулку по Рейкьявику перед завтрашней игрой (фото)

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины по футболу сегодня днем совершили прогулку по Рейкьявику. В этом городе завтра состоится матч отборочного этапа ЧМ-2018 Исландия - Украина.

Сегодня вечером наша команда проведет предматчевую тренировку на стадионе «Лаусгардалсвеллур». Также состоится пресс-конференция Андрея Шевченко и одного из игроков нашей сборной.

Напомним, что после победы над сборной Турции в субботу в Харькове украинская команда поднялась на второе место в своей группе и опережает исландскую сборную на 1 очко.