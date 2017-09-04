Ярмоленко попал в заявку "Боруссии" на Лигу чемпионов
16:43, 04 сентября 2017Футбол
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Украинец заявлен под девятым номером.
Андрей Ярмоленко сможет сыграть за "Боруссию" в Лиге чемпионов 13 сентября / bild.de
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал в заявку своего клуба на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Украинец заявлен под девятым номером.
Напомним, «Боруссия» сыграет в одной группе с мадридским «Реалом», лондонским «Тоттенхэмом» и АПОЭЛом (Кипр).
Первый матч "Шмели" (прозвище дортмундской "Боруссии") проведут 13 сентября на выезде против «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт УЕФА.
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