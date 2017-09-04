Ярмоленко попал в заявку "Боруссии" на Лигу чемпионов

16:43, 04 сентября 2017
Футбол
1

Украинец заявлен под девятым номером.

Андрей Ярмоленко сможет сыграть за

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал в заявку своего клуба на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Украинец заявлен под девятым номером.

Напомним, «Боруссия» сыграет в одной группе с мадридским «Реалом», лондонским «Тоттенхэмом» и АПОЭЛом (Кипр).

Первый матч "Шмели" (прозвище дортмундской "Боруссии") проведут 13 сентября на выезде против «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт УЕФА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ярмоленко перешел в Боруссию