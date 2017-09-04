Лучшим футболистом УПЛ в августе болельщики назвали нападающего "Зирки"

Лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в августе стал нападающий кропивницкой "Зирки" Максим Прядун. Таковы итоги болельщицкого голосования, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Напомним, по итогам каждого тура УПЛ выбирает лучшего футболиста, а затем все претенденты ведут сражение за звание лучшего по итогам месяца.

В августе победителями туров были Александр Ткаченко ("Ворскла"), Вячеслав Чурко ("Мариуполь"), Александр Чижов ("Ворскла") и Максим Прядун ("Зирка"). Кроме того, эксперты УПЛ добавили к этому списку Фреда ("Шахтер"), Михаила Сергийчука ("Верес"), Моху ("Олимпик") и Евгения Хачериди ("Динамо").

Далее состоялось голосование болельщиков на официальном сайте УПЛ и больше всех голосов (36%) набрал именно 20-летний футболист "Зирки".

Второе место в голосовании занял Фред (25%), третье - Михаил Сергийчук (24%).