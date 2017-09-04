Месси стал участником интриг вокруг президента "Барселоны" Бартомеу

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отказывается продлевать контракт с каталонцами из-за неопределенности вокруг фигуры президента клуба Хосепа Бертомеу. Об этом сообщает AS.

Бывший кандидат в президенты "сине-гранатовых" Агусти Бенедито начал сбор подписей за выдвижение вотума недоверия Бертомеу.

Бенедито считает, что в каталонском клубе начался управленческий кризис. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо собрать 16 тысяч подписей членов клуба до 16 сентября.

Месси не желает поддерживать Бартомеу, который упустил Неймара, и не подписывает новый контракт. Действующий контракт форварда с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2018 года.

20 августа появилась информация, что в покупке Месси заинтересован английский «Манчестер Сити». «Горожане» предлагали за аргентинского форварда 300 миллионов евро.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с каталонцами он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, 30-летний Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, получая «Золотой мяч».