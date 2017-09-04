Ярмоленко: В "Боруссию" еду голодный (видео)

Новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о своем переходе из «Динамо» в расположение немецкого гранда в интервью программе «Профутбол».

"Переход состоялся очень быстро. У меня было приятное волнение, ведь у меня только был один трансфер в жизни — из «Десны» в «Динамо».

Я считаю, что «Боруссия» - это не только топ-клуб чемпионата Германии, но и всего европейского футбола. Тот футбол, который демонстрирует «Боруссия» — это футбол агрессивный, атакующий. Это нравится болельщикам.

В клубе меня поздравили, сказали, что это честь для них, что я приехал в Дортмунд. Я также сказал, что это вызов для меня играть в таком клубе", - отметил Ярмоленко.

По словам футболиста, главным критерием для успешной адаптации в Германии он считает изучение языка.

"Уже когда вернусь из сборной, начну учить язык, потому что понимаю, насколько это важно. Когда приходили легионеры в «Динамо», я считал, что они должны знать русский язык.

С каким настроением еду в Германию? Еду голодный. Для меня это такой вызов, который я ждал всю жизнь. Уверен, что поеду и сделаю все от меня зависящее, чтобы показать, что в Украине люди умеют играть в футбол. Я буду отдаваться, как на тренировках, так и в матчах, а там уже посмотрим.

Хотел бы я приехать в Киев на финал Лиги чемпионов? Это была бы фантастика, просто супер", — добавил Ярмоленко.

Напомним, что в минувшую субботу в матче сборных Украины и Турции Ярмоленко отметился дублем, обеспечив победу «сине-желтым» со счетом 2:0. Завтра сборная Украины сыграет в Рейкьявике со сборной Исландии.