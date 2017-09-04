Билеты на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи" поступили в свободную продажу - от 100 гривен

Билеты на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» поступили в свободную продажу, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Болельщики могут купить билеты онлайн или в кассах стадиона, а также в розничной сети Харькова. Стоимость – от 100 гривен.

Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва. В праздничные и выходные дни график остается прежним.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", английским "Манчестер Сити" и голландским "Фейеноордом".

Первый домашний матч команды, "Шахтер" - "Наполи", состоится 13 сентября.