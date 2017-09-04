Тренер "Динамо" Хацкевич: Цыганков готов играть на позиции Ярмоленко (видео)

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в интервью программе "Профутбол" поделился впечатлениями от выступления некоторых игроков его команды. Также наставник "бело-синих" отметил, что определился с заменой Андрея Ярмоленко.

"Как я вижу эту ситуацию - тот же Цыганков на сегодняшний момент уже готов играть. Другой вопрос - как он будет играть. Имею в виду эффективность его игры. Это мы уже посмотрим в процессе. Но он парень достаточно интересный и креативный.

Для Цыганкова наступает такой период, когда он должен выходить и показывать уровень своего мастерства в каждой игре. Есть проблема не только у Цыганкова и у Гонсалеса. Такая проблема была и у Ярмоленко. Они не хотят играть на оборону".