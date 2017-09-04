Моуриньо сыграл в воротах и забил пенальти в благотворительном матче (видео)

В Англии провели благотворительный матч, чтобы помочь жертвам пожара 24-этажной высотки Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня после сильного пожара в здании погибло не менее 80 человек.

На стадионе "Лофтус Роуд" в Лондоне сыграли две команды ветеранов и легенд английского футбола.

Как сообщает Трибуна, в центре внимания оказался Жозе Моуриньо. Наставник «Манчестер Юнайтед» во втором тайме заменил голкипера Дэвида Джеймса и сам встал в ворота.

Моуриньо сыграл немного, но успел: пропустить гол, покритиковать бокового рефери, не увидевшего офсайд, получить желтую карточку за затяжку времени и даже забить в послематчевой серии пенальти. При этом Жозе пропустил все пять ударов, и его команда уступила по пенальти 3:5.