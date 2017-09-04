Сборная Бельгии стала первой в Европе, кто пробился на ЧМ-2018 в России

Сборная Бельгии после 8-ми туров в группе H европейской квалификации ЧМ-2018 стала недосягаемой для соперников и первой среди сборных Старого Света пробилась в финальную часть мундиаля.

Читайте такжеСборная Франции на своем поле сенсационно не сумела обыграть Люксембург в отборе на ЧМ-2018 (результаты всех матчей) Как сообщал УНИАН, сегодня бельгийцы со счётом 2:1 в гостях обыграли команду Греции. Голы в составе команды Бельгии забили Ян Вертонген и Ромелу Лукаку.

Таким образом, Бельгия обеспечила себе участие на чемпионате мира в России. Бельгийцы присоединились к пяти другим уже известным участникам финальной части турнира. Помимо сборной России, которая примет ЧМ, на чемпионат мира пробились команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики.