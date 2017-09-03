Сборная Франции на своем поле сенсационно не сумела обыграть Люксембург в отборе на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com. Самый неожиданный результат был зафиксирован в Тулузе, где французская сборная сыграла вничью - 0:0 - против команды Люксембурга. Интересно, что последний раз до этого французы не смогли обыграть Люксембург 103 года назад - в 1914 году.

Чемпион Европы сборная Португалии на выезде одолела венгров - 1:0 - при участии Криштиану Роналду, который стал автором голевой передачи.

Чемпионат мира-2018

Квалификация

3 сентября

Фарерские о-ва - Андорра - 1:0

Эстония - Кипр - 1:0

Голландия - Болгария - 3:1

Беларусь - Швеция - 0:4

Франция - Люксембург - 0:0

Латвия - Швейцария - 0:3

Венгрия - Португалия - 0:1

Гибралтар - Босния и Герцеговина - 0:3

Греция - Бельгия - 1:2