Сборная Франции на своем поле сенсационно не сумела обыграть Люксембург в отборе на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
Французская команда опростоволосилась против сборной-карлика.
В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, сообщает uefa.com. Самый неожиданный результат был зафиксирован в Тулузе, где французская сборная сыграла вничью - 0:0 - против команды Люксембурга. Интересно, что последний раз до этого французы не смогли обыграть Люксембург 103 года назад - в 1914 году.
Чемпион Европы сборная Португалии на выезде одолела венгров - 1:0 - при участии Криштиану Роналду, который стал автором голевой передачи.
Чемпионат мира-2018
Квалификация
3 сентября
Фарерские о-ва - Андорра - 1:0
Эстония - Кипр - 1:0
Голландия - Болгария - 3:1
Беларусь - Швеция - 0:4
Франция - Люксембург - 0:0
Латвия - Швейцария - 0:3
Венгрия - Португалия - 0:1
Гибралтар - Босния и Герцеговина - 0:3
Греция - Бельгия - 1:2