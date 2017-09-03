Гол Домагоя Виды вернул сборную Хорватии на первое место в группе, Украина - вторая

В Загребе на стадионе "Максимир" состоялся еще один матч группы I в отборе на ЧМ-2018 с участием соперников сборной Украины - команд Хорватии и Косово.

Хорватская сборная добыла трудную победу со счетом 1:0.

Примечательно, что победный гол в составе "клетчатых" забил игрок киевского "Динамо" Домагой Вида.

Читайте такжеЗащитник Домагой Вида останется в "Динамо" еще на полгодаКак сообщал УНИАН, поединок Хорватия - Косово должен был состояться вчера, но был прерван на 22-й минуте из-за сильного ливня. Решением ФИФА матч был доигран сегодня, причем возобновился на той же 22-й минуте.

Долгое время хорваты не могли подобрать ключи к воротам сборной Косово, но на 74-й минуте Вида удачно сыграл головой при розыгрыше "стандарта". Это второй гол Домагоя Виды в карьере в играх за сборную (всего он провел 50 матчей).

Победа дала возможность сборной Хорватии вновь возглавить отборочную группу, имея 16 очков. У украинской сборной, которая вчера одержала победу над командой Турции (2:0), вторая позиция.

Турнирная таблица группы I (после 7-ми туров)

1. Хорватия - 16 очков (мячи - 12-2)

2. УКРАИНА - 14 очков (мячи - 11-5)

3. Исландия - 13 очков (мячи - 9-7)

4. Турция - 11 очков (мячи - 11-8)

5. Финляндия - 4 очка (мячи - 5-10)

6. Косово - 1 очко (мячи - 3-19)