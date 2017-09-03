Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018 Хорватия и Косово доиграют матч сегодня

Поединок группы I отборочного этапа чемпионата мира -2018 по футболу между сборными Хорватии и Косово будет продолжен сегодня.

Такое решение было принято сегодня утром на совместной встрече представителей ФИФА, УЕФА, хорватской футбольной ассоциации, федерации футбола Косово и ведомств, отвечающих за организацию матча.

Сборные Хорватии и Косово являются соперниками национальной команды Украины в квалификации ЧМ-2018. Их очный матч в Загребе вчера был остановлен на 22-й минуте из-за сильного дождя, а также неудовлетворительного состояния поля - весь газон был в больших лужах.

Принято решение возобновить встречу сегодня в 14:30 по местному времени (в 15:30 по киевскому) с 22-й игровой минуты. Представители ФИФА, делегат поединка и судьи пришли к выводу, что газон стадиона "Максимир" в Загребе уже пригоден для игры в футбол.

Поединок должен продолжиться в тех же составах, отмечается в заявлении на сайте хорватской федерации футбола.

Отметим, что после вчерашних поединков в Харькове (Украина - Турция - 2:0) и Тампере (Финляндия - Исландия - 1:0) сборная Украины возглавила свою группу.

Впрочем, в случае победы в сегодняшней игре с Косово хорваты могут вернуть себе первую строчку в таблице.