2:0 в нашу пользу: лучшие моменты футбольного матча Украина-Турция (фоторепортаж)

В Харькове 2 сентября прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу.

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Игра завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрей Ярмоленко.

Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты матча.