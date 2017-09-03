2:0 в нашу пользу: лучшие моменты футбольного матча Украина-Турция (фоторепортаж)

08:41, 03 сентября 2017
Футбол
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Сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила группу отбора к ЧМ-2018.

Иллюстрация REUTERS

В Харькове 2 сентября прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу.

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Игра завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрей Ярмоленко.

Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты матча.

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #Украина выиграла у Турции#Украина обыграла команду Турции