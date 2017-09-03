Луческу: Арбитр должен был перед нами извиниться

По итогам поединка Украина - Турция в отборе к ЧМ-2018 наставник турецкой сборной Мирча Луческу дал послематчевую пресс-конференцию, на которой по традиции подверг критике арбитров матча, которые, по его мнению, незаслуженно засчитали два гола в ворота гостей.

"Украина хорошо владела мячом. Мы должны были быть более внимательными.

В какой-то степени хозяеам было проще. Сборная Украины была собрана из игроков двух клубов, а Турция – из игроков 9-10 клубов. В турецких клубах по 9 иностранцев и по 2 турецких игрока. Нужно время. У нашей команды большой потенциал. Проиграли заслуженно, Украина заслуживала победу.

В случае первого гола был офсайд, во время второго – мяч вышел за линию ворот. По телевизору это можно увидеть в повторе. Но не отрицаю, что если бы не было этих голов, могли быть другие. И должен был быть пенальти в ворота соперника, что тоже можно увидеть на повторе.

Шансы Турции в группе? Команда уже в другом положении. Необходимо выиграть три матча. Эта игра дала шанс трем нашим соперникам. Что касается судьи, с которым я разговаривал, то арбитр должен был извиниться за то, что не засчитал офсайд. Но еще раз подчеркну, что Украина заслуживала победу".