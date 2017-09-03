Шевченко после победы над Турцией: С Мирчей всегда интересно

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о поединке национальной команды со сборной Турции, в котором "сине-желтые" добыли победу - 2:0 - стали лидерами отборочной группы ЧМ-2018.

Журналисты встретили наставника аплодисментами, сообщает корреспондент УНИАН. Шевченко начал общение с благодарностей.

"Хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку. Давно такой поддержки не было. И еще - спасибо фанатам. Матч прошел идеально. Не было файеров, не было никаких инцидентов. Огромное спасибо за отличную организацию встречи и за вашу поддержку!

Относительно игры, то нам удалось нейтрализовать сильные стороны сборной Турции. Мы выглядели лучше соперника физически.

За год, прошедший с первой нашей игры в Стамбуле, многое изменилось. Сборная Украины очень сильно прибавила. Об этом говорит и результат, и организация игры. Плоды нашей работы мы видим, и это очень хорошо.

У Турции тоже много изменений, у них новый тренер. У них хорошая команда, которой пока не хватает сыгранности. Но футболисты хорошие, и, я думаю, у этой команды хорошее будущее. Желаю ей удачи.

О чем мне говорил Луческу после матча? Ну, с Мирчей всегда интересно! Я его хорошо знаю. Он умеет не только хорошо готовить команду, но и делать другие вещи - например, правильно расставить акценты... Мы нормально с ним пообщались и до, и после матча. Я не слышал от него каких-то жалоб...

Теперь нас ждет Исландия. Уже завтра совершим непростую поездку длиной шесть часов.

Не знаю, полетит ли Гармаш. У него сегодня все еще держалась высокая температура. Если состояние не улучшится, оставим парня дома".

Как сообщал УНИАН, в субботу сборная Украины обыграла в Харькове сборную Турции - 2:0.