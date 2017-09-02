Испания с крупным счетом обыграла Италию в отборе на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, где в центральной игре сборная Испании с крупным счетом обыграла команду Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в составе испанцев на счету Иско и еще один гол забил Альваро Мората.

Чемпионат мира-2018

Квалификация.

2 сентября.

Финляндия - Исландия - 1:0

Албания - Лихтенштейн - 2:0

Грузия - Ирландия - 1:1

Сербия - Молдова - 3:0

Хорватия - Косово не доигран из-за дождя

Украина - Турция - 2:0

Израиль - Македония - 0:1

Испания - Италия - 3:0

Уэльс - Австрия - 1:0