Испания с крупным счетом обыграла Италию в отборе на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
23:59, 02 сентября 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 3:0.
Испанцы разгромили итальянцев в очередном противостоянии двух футбольных сверхдержав / Reuters
В Европе завершились матчи очередного игрового дня отборочного турнира ЧМ-2018, где в центральной игре сборная Испании с крупным счетом обыграла команду Италии, сообщает официальный сайт соревнований.
Дубль в составе испанцев на счету Иско и еще один гол забил Альваро Мората.
Чемпионат мира-2018
Квалификация.
2 сентября.
Финляндия - Исландия - 1:0
Албания - Лихтенштейн - 2:0
Грузия - Ирландия - 1:1
Сербия - Молдова - 3:0
Хорватия - Косово не доигран из-за дождя
Украина - Турция - 2:0
Израиль - Македония - 0:1
Испания - Италия - 3:0
Уэльс - Австрия - 1:0
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