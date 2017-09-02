Сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила группу отбора к ЧМ-2018

В Харькове завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрей Ярмоленко, и оба - с нарушением правил. В первом случае игрок находился в оффсайде, во втором ему отдавал пас Коноплянка из аута.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча. по которой можно проследить за ходом игры.

В других матчах Группы J сборная Финляндии обыграла на своем поле комнаду Исландии - 1:0, а команды Хорватии и Косово не доиграли матч.

Таким образом, у сборной Украины 14 очков, Исландии и Хорватии - 13, Турции - 11, Финляндии - 4, Косово - 1.

Как сообщал УНИАН, матчи 8-го тура группового этапа соревнований состоятся во вторник, 5 сентября.

Сборная Украины сыграет в гостях с командой Исландии.