Сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила группу отбора к ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0.
В Харькове завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 2:0.
Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрей Ярмоленко, и оба - с нарушением правил. В первом случае игрок находился в оффсайде, во втором ему отдавал пас Коноплянка из аута.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча. по которой можно проследить за ходом игры.
В других матчах Группы J сборная Финляндии обыграла на своем поле комнаду Исландии - 1:0, а команды Хорватии и Косово не доиграли матч.
Таким образом, у сборной Украины 14 очков, Исландии и Хорватии - 13, Турции - 11, Финляндии - 4, Косово - 1.
Как сообщал УНИАН, матчи 8-го тура группового этапа соревнований состоятся во вторник, 5 сентября.
Сборная Украины сыграет в гостях с командой Исландии.