Болельщики прошли фан-маршем по улицам Харькова перед матчем Украина - Турция

Несколько тысяч болельщиков стали участниками фан-марша по улицам Харькова.

Как сообщал УНИАН, ранее 6500 поклонников - участники фанатского движения "Вірні збірній" - прибыли в Харьков из разных уголков Украины четырьмя спецпоездами и 20 автобусами. От ж/д-станции "Харьков-Балашовский" болельщики прошли организованной колонной к стадиону "Металлист", где в 21.45 начнется поединок отборочного этапа ЧМ-2018 Украина - Турция.

Фан-марш, инициированный премиум-спонсором национальной сборной Украины компанией "Перша приватна броварня", стал одним из самых массовых в истории Украины. Поклонники сборной под аккомпанемент мощных барабанов массово исполняли Гимн Украины, а также "Червону руту", марш украинских казаков и другие популярные среди болельщиков песни.

В "фанатской ходе" приняли участие и первые лица ФФУ - президент Андрей Павелко и вице-президент, антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Отметим, что в Харькове приняты беспрецедентные меры безопасности. Повсюду болельщиков сопровождали многочисленные отряды пешей и конной полиции.

За два часа до начала поединка на стадионе "Металлист" стартовала концертная программа с участием молодых исполнителей. Среди прочего Андрей Лучанко спел гимн фан-движения «Вірні збірній» - «Ми за Україну».

Поединок Украина - Турция начнется в 21.45.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию.