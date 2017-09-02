Болельщики из всех регионов Украины обеспечат в Харькове аншлаг на матче с Турцией

Сегодня на отборочном поединке чемпионат мира-2018 Украина - Турция в Харькове ожидается аншлаг. По информации УНИАН, в кассах стадиона осталась лишь небольшая часть билетов самой высокой ценовой категории, которые могут быть раскуплены за оставшиеся пару часов до начала игры.

В Харькове наблюдается огромное количество болельщиков из разных регионов Украины. Примечательно, что шесть с половиной тысяч поклонников национальной команды из фанатского движения "Вірні збірній" прибыли на железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" четырьмя специально организованными поездами из Киева, Львова и Днепра, а также 20 автобусами.

"Это единение украинцев не на словах, а на деле. Много болельщиков приехали в Харьков из Западной Украины - из Тернополя, Ивано-Франковска, Львова. Многие из них в Харькове в первый раз. Нет сомнений, что болельщики из всех регионов не пожалеют голосовых связок и будут неистово поддерживать нашу сборную", - отметил организатор фанатского движения "Вірні збірній", глава наблюдательного совета компании "Перша приватна броварня" Андрей Мацола.

Как сообщал УНИАН, на трибунах ожидается фанатский перформанс, а основным цветом для поклонников украинской сборной будет желтый.