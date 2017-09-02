Гармаш и Юрченко не попали в заявку сборной Украины на матч с Турцией, Ракицкий - дисквалифицирован

Обнародована заявка национальной сборной Украины на матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 против команды Турции, сообщает Федерация футбола Украины.

В заявку не попали Денис Гармаш и Владлен Юрченко. Накануне, на обязательной предматчевой пресс-конференции тренер команды Андрей Шевченко отметил, что у Гармаша проблемы со здоровьем: «У него простуда. Сегодня он не будет тренироваться. А что будет завтра, посмотрим», — сказал Шевченко.

Также продолжает ждать своего шанса дебютировать к команде игрок команды немецкой Бундеслиги "Байер" (Леверкузен) Юрченко.

Кроме того, матч из-за дисквалификации пропускает Ярослав Ракицкий.

Заявка сборной Украины:

1. Лунин, 2. Бутко, 3. Хачериди, 4. Матвиенко, 5. Ордец, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновский, 9. Морозюк, 10. Коноплянка, 11. Кравец, 12. Пятов, 13. Шепелев, 14. Ротань, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 17. Соболь, 18. Бєседин, 19. Шахов, 20. Кривцов, 21. Зинченко, 22. Коваленко, 23. Коваль

Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Украина-Турция сотоится в Харькове на ОСК "Металлист". Матч начнется в 21.45.