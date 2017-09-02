ЧМ-2018, отборочный турнир, Украина-Турция - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходит матч отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу между национальными сборными Украины и Турции.

На поле выйдут команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице. У обоих коллективов по 11 очков. Обе команды отстают от сборных Хорватии и Исландии, у которых по 13 баллов. Аутсайдерами группы являются команды Финляндии и Косово - по 1 баллу.

С учетом того, что Хорватия и Исландия сегодня играют с аутсайдерами группы, Косово и Финляндией соответственно, победитель сегодняшнего матча в Харькове выйдет в число претендентов на борьбу за 1-2 места. Команде же, которая проиграет, будет крайне тяжело вернуться в гонку за путевки непосредственно на ЧМ, или, в крайнем случае, в плей-офф. Ничья также существенно осложнит борьбу для обеих команд.

Таким образом, участникам игры в Харькове нужна только победа.

Матч на ОСК "Металлист" начнется в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканал Украина.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

Стали известын стартовые составы команд:

Украина: 12.Пятов, 2.Бутко, 3.Хачериди, 4.Матвиенко, 6.Степаненко, 7.Ярмоленко, 10.Коноплянка, 11.Кравец, 14.Ротань (К), 20.Кривцов, 22.Коваленко.

Запасные: 1.Лунин, 23.Коваль, 5.Ордец, 8.Малиновский, 9.Морозюк, 13.Шепелев, 15.Цыганков, 16.Сидорчук, 17.Соболь, 18.Беседин, 19.Шахов, 21.Зинченко.

Турция: 1.Бабаджан, 2.Эзбайраклы, 3.Кейбаши, 4.Азиз, 5.Белезоглу (К), 6.Туфан, 7.Джигерджи, 9.Тосун, 11.Чалханоглу, 15.Топал, 17.Юндер.

Запасные: 12.Генен, 23.Кырынтылы, 8.Инан, 10.Туран, 13.Сеюнджю, 14.Эзьякуп, 16.Юнал, 18.Эркин, 19.Йокушлу, 20.Шахин, 21.Мор, 22.Айхан.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!!!

1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Турции.

2. Первая атака гостей завершается тем, что мяч уходит за лицевую линию, после паса из центра поля.

3. Первая атака украинцев - Коноплянка с фланга навесил, Коваленко бил головой - намного выше ворот.

4. В медленном темпе начинают команды матч. Словно в разведке...

5. Коноплянка бил с линии вратарской, вратарь с трудом отбил мяч, защитник перевел на угловой..

6. СТЕПАНЕНКООООО После подачи углового не смог точно ударить головой в створ - чуть выше ворот...

7. Турки нарушают правила в центре поля - сбивают Коноплянку. Луческу явно недоволен происходящим на поле...

8. Ярмоленко не смог завершить комбинацию партнеров. Пока мяч падал ему на ногу, соперник выбил его в аут.

9. Бутко в борьбе с защитником не смог удержать мяч. Защитник Эзбайраклы его подталкивал в спину, но судья этого не заметил.

10. Первый угловой в исполнении сборной Турции. Чалханоглу подал, Пятов спокойно и уверенно выбил мяч в поле.

12. Атака сборной Украины завершается пасом наших полузащитников в... аут.

13. Атака гостей - Юндер навесил, Пятов спокойно забрал мяч в руки.

15. В очередной атаке сборной Украины Коноплянка пробивает с угла штрафной - чуть выше ворот.

16. Тосун столкнулся с Хачериди - серьезная травма у игрока сборной Турции.

18. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ЯРМОЛЕНКОООООООО!!!!! 1:0

19. Коноплянка начала атаку, а в концовке Ярмоленко после паса Коваленко спокойно и точно катнул мяч мимо вратаря в угол ворот.

20. Турки немного обескуражены.. Бесцельно катают мяч в центрет поля.

21. Защитники сборной Украины едва не начудили, Пятов был вынужден выбивать мяч в аут.

23. Бутко опасно подавал с фланга - защитники выбили мяч на угловой.

24. Коноплянка подал после розыгрыша углового - снова защитники на высоте.

25. В ответной атаке игроки сборной Турции не смогли ничего поделать...

26. Кравец упал в борьбе с защитником, судейский свисток молчит. Жесткую борьбу разрешает игрокам арбитр.

27. Коноплянка продрался мимо защитника буквально взорвав скорость, но пас с лицевой линии пришелся прямо в руки вратарю.

29. Чалханоглу оказался в положении вне игры после очередного навеса с центра поля игроков сборной Турции.

30. Ротань и Топал показали, что такое не соблюдать правила "фейр-плей"... Очень жесткий стык игроков.

31. Еще один жесткий стык - Хачериди и Тасуна. Угловй в исполнении турков.

32. Разыграли гости угловой - Топал пробил, Пятов поймал мяч.

34. КРАВЕЦЦЦЦ... КОВАЛЕНКООО.. Два супер голевых момента подряд. Первый пробил прямо во вратаря, второй - уткнулся в защитника.

35. Кривцов нарушил правила в центре поля. Штрафной. Оказывается, судья не всегда разрешает жесткую борьбу.

36. Атаку сборной Турции в очередной раз завершает уверенной игрой Пятов. И сразу выбивает мяч в ответную атаку.

37. Ярмоленко мудрил-мудрил и все же заработал штрафной.

38. Штрафной неудачно разыграли украинцы. Тем не менее, Степаненко сумел заработать угловой.

39. Коноплянка подал угловой - Хачериди ударил слишком неточно.

40. Турция опять ничего не может придумать - возит мяч в центре поля.

41. КОНОПЛЯНКАААА... Не смог отдать пас на Кравеца и сорвал опаснейшую атаку.

42. ГООООООЛЛЛЛ!!! ЯРМОЛЕНКОООООО!!!!! 2:0.

43. Коноплянка прошел до лицевой и прострелил в центр штрафной - Ярмоленко подхватил мяч, уверенно разобрался с защитниками и закатил мяч в пустой угол ворот.

44. Что примечательно оба гола "на грани". В первом случае, вроде бы был оффсайд, во втором - Коноплянка отдавал пас из аута.

45. Еще один опаснейший момент. Коваленко отдавал пас на Ротаня в центр штрафной - Бабаджан в последнюю секунду успел накрыть мяч.

Арбитр добавил 1 минуту ко времени первого тайма.

45+1. Исмаил пытался навесить мяч в штрафную, но под давлением защитника отдал назад, к центру поля.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался!

46. Игроки сборной Украины разводят мяч с центра поля. Ошиблись украинцы в оборое, потеряли мяч. Топал едва не вышел один на один с Пятовым - аут.

47. Турки продолжают прессинговать наших игроков. Теперь уже Пятов выбивает мяч в аут.

48. Чолханоглу отдавал пас на Исмаила, но стена из игроков сборной Украины сумела нейтрализовать потенциально опасный момент.

50. Чалханоглу подал штрафной - Пятов уверенно поймал мяч.

51. Первая атака сборной Украины - Коноплянка выиграл борьбу с защитником и пробил по воротам - мимо.

52. Пятов выбивает мяч в центр поля и снаряд летит в аут. Снова владение у соперника.

53. Атака гостей ни к чему не приводит - мяч уходит за лицевую линию.

54. И еще одна атака гостей - Ротань на фланге спокойно отбирает мяч у соперника.

55. Атака сборной Украины - Матвиенко пробегает полполя и бьет по воротам - мимо. Наши игроки требуют угловой, уверняя что кто-то из защитников задел мяч.

56. И еще одна атака нашей сборной. Ротань подавал с фланга - слишком неточно. Мяч уходит за лицевую линию.

57. И еще одна команда нашей команды. Многоходовка завершается тем, что Ярмоленко "запутался в трех соснах" - игроках защитников.

58. Матвиенко прошел по флангу и отдавал мяч на Кравца - не получилась атака.

59. Опаснейший момент у сборной Украины - Кравец попал в оффсайд во время паса от Коноплянки.

60. Опаснейший момент у сборной Турции. Юндер проигрывает борьбу за мяч Хачериди и лишается выхода один на один с Пятовым.

62. Наши контролируют мяч в центре поля. Вполне оправданно, судя по счету.

63. Матвиенко отдавал опаснейший пас на Коноплянку - у последнего "вне игры".

64. В ответной атаке Кейбаши принимал мяч головой и упустил его за лицевую линию.

65. Ярмоленко в начале атаки упускает мяч за лицевую линию в борьбе с защитниками.

66. Ротань простреливает вдоль ворот - Азиз выбивает мяч на угловой. Еще один момент у нашей команды.

67. Коноплянка подает угловой - Бабаджан выбивает мяч в аут.

68. Замена у сборной Турции - Туран вместо Чалханоглу.

69. Опасная атаку сборной Турции - Эзбайраклы подал мяч, Эрдер не смог сложиться и пробить как следует назодясь в опаснейшей позиции районе 11-метровой отметки.

70. Замена в сборной Украины - Беседин вместо Кравца.

71. Предупреждение - Беседин сыграл локтем в борьбе с Азизом. В первые же секунды появления на поле...

72. Замена в сборной Турции - вынужденная, Сеюнджю вместо Азиза.

74. Коноплянка отдавал мяч под удар в центр поля в атаке сборной Украины - Коваленко не оказался на своей позиции.

75. Опаснейшую атаку турок прерывает Ротань - угловой. После подачи углового мяч выбивает Беседин.

76. Юндер требует пенальти - судья безмолвствует. Защитник вроде держал за футболку игрока сборной Турции.

77. БЕСЕДИНННННН... Шикарный момент после подачи Коноплянки с углового - чуть выше ворот пробил харьковчанин головой на родном стадионе.

78. КОНОПЛЯНКААА.. Шикарный пас от Ярмоленко, судья не фиксирует оффсайд, мяч в руках вратаря Бабаджана..

79. Замена в сборной Украины - Малиновский вместо Ротаня. Капитанская овязка "ушла" к Пятову.

80. Атака сборной Турции - Турсун запорол момент не успев добраться до мяча в очень выгодной для атакующей команды ситуации.

82. Ярмоенко мог сделать хет-трик но не сумел ударом "ножницами" среагировать на отличный пас от Коноплянки.

83. Турки пытаются атаковать, но вновь нарываются на частокол наших защитников.

84. Ответная атака - Бобаджан отбивает опаснейший удар Кравца.

85. Предупреждение Эзьякупу - грубая игра.

86. Опаснейший штрафной для нашей сборной. Ярмоленко был вновь близок к хет-трику, но вратарь первый на мяче.

87. Коноплянка оставил мяч партнеру, прострел с лини вратарской - защитники выбивают мяч на угловой.

88. Малиновский подал углововй - мяч транзитом через защитника попал к Ярмоленко, опасный удар и вратарь с трудом выбивает мяч на угловой.

89. Замена в сборной Украины - Зинченко вместо Коноплянки.

90. Арбитр добавил 4 минуты.

90+1. Ярмоленко отдает пас с угла поля на Беседина - тот не успевает замкнуть прострел.

90+2. Туран бьет по воротам - намного выше. Очередная атака сборной Турции завершается ударом "в молоко".

МАТЧ ОКОНЧЕН!

С ПОБЕДОЙ!!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.