Отборочный матч ЧМ-2018 Украина-Турция: где смотреть?
11:40, 02 сентября 2017Футбол
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Игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1.
Матч сборной Украины покажут сразу два телеканала / hotology.ru
В субботу в Харькове состоится отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины примет команду Турции.
Важнейший матч для обеих команд в рамках отбора будут транслировать два украинских телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.
Матч Украина - Турция смотрите на каналах Украина и Футбол 1.
Начало игры в Харькове на ОСК "Металлист" - в 21.45.
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