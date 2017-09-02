Отборочный матч ЧМ-2018 Украина-Турция: где смотреть?

11:40, 02 сентября 2017
Футбол
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Игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

В субботу в Харькове состоится отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины примет команду Турции.

Важнейший матч для обеих команд в рамках отбора будут транслировать два украинских телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.

Матч Украина - Турция смотрите на каналах Украина и Футбол 1.

Начало игры в Харькове на ОСК "Металлист" - в 21.45.

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #Украина-Турция на ТВ