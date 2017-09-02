Отборочный матч ЧМ-2018 Украина-Турция: где смотреть?

В субботу в Харькове состоится отборочный матч Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины примет команду Турции.

Важнейший матч для обеих команд в рамках отбора будут транслировать два украинских телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.

Матч Украина - Турция смотрите на каналах Украина и Футбол 1.

Начало игры в Харькове на ОСК "Металлист" - в 21.45.