Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с командой Турции

Ведущие букмекерские конторы мира считают сборную Украины фаворитом в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 против команды Турции, сообщает специализированный портал Betexplorer.

По данным 26 ведущих контор мира сборная Украины является фаворитом на ставках с небольшим преимуществом.

Средний коэфициент на победу хозяев поля составляет 2,20 к 1, на ничью - 3,21 к 1, на победу команды Турции - 3,45 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Турция состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в субботу, 2 сентября. Начало игры - в 21.45.