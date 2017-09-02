Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с командой Турции
10:59, 02 сентября 2017Футбол
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Игра состоится сегодня вечером на ОСК "Металлист" в Харькове.
bukstavkinasport.com
Ведущие букмекерские конторы мира считают сборную Украины фаворитом в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 против команды Турции, сообщает специализированный портал Betexplorer.
По данным 26 ведущих контор мира сборная Украины является фаворитом на ставках с небольшим преимуществом.
Средний коэфициент на победу хозяев поля составляет 2,20 к 1, на ничью - 3,21 к 1, на победу команды Турции - 3,45 к 1.
Как сообщал УНИАН, матч Украина-Турция состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в субботу, 2 сентября. Начало игры - в 21.45.
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