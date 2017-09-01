Сборная Германии обыграла Чехию в центральном матче дня отбора ЧМ-2018 (результаты всех игр)
Матч в Праге завершился победой гостей со счетом 2:1.
В Европе состоялись очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2018, в центральном из которых сегодня сборная Германии обыграла комнаду Чехии, сообщает официальный сайт турнира.
Игра завершилась со счетом 2:1.
Читайте такжеФранция разгромила Голландию в центральном матче дня отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)Уже на 4-й минуте матча немец Тимо Вернер открыл счет, а основные события матча развивались в концовке. На 77-й минуте Владимир Дарида сравнял счет, а спустя ровно 10 минут, на 87-й, Матс Хуммельс забил победный гол - 2:1.
Таким образом, сборная Германии одержала 7-ю победу подряд в семи играх нынешнего отборочного цикла.
ЧМ-2018. Квалификация.
1 сентября.
Казахстан - Черногория - 0:3
Мальта - Англия - 0:4
Литва - Шотландия - 0:3
Словакия - Словения - 1:0
Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:3
Норвегия - Азербайджан - 2:0
Чехия - Германия - 1:2
Дания - Польша - 4:0
Румыния - Армения - 1:0