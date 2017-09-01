Луческу: Я люблю Украину, но жизнь меняется

За день до матча Украина - Турция в отборе к ЧМ-2018 наставник турецкой сборной Мирча Луческу провел пресс-конференцию. Интересно, что Луческу общался на английском, румынском и немного на русском. Вопросы от турецких журналистов для Луческу переводил переводчик.

Луческу ответил на вопрос о своем последнем интервью итальянской La Gazzetta dello Sport, в котором назвал самого себя одним из творцов нынешней сборной Украины.

"Не слишком ли громкое заявление? Я дал два интервью по этому поводу и не хотел бы возвращаться сейчас к своим аргументам. Давайте говорить о завтрашнем матче", - предложил Луческу, передает корреспондент УНИАН.

"У меня было очень мало времени для работы с командой - только три дня. Но я много наблюдал, общался с футболистами. В том числе изучал соперников. Самый важный матч сейчас для нас - это игра с Украиной.

Читайте такжеС составом на матч с Турцией я определился на 98 процентов - ШевченкоМы понимаем, то перед нами стоит очень сложная задача. Украинская команда - очень хорошая и организованная. Но наши игроки верят в то, что они смогут справиться с это задачей.

Кроме того, Луческу прокомментировал слова Евгения Коноплянки, который сказал, что всегда любил обыгрывать команды Луческу.

"Я люблю Украину. С удовольствием вспоминаю множество хороших матчей, в том числе и в Харькове. Помню, как здесь "Металлист" принимал "Днепр" а также "Динамо", "Шахтер"... Это были поединки высокого уровня. Жизнь меняется, и теперь работаю в Турции и желаю победы своей команде".

Напомним, матч Украина - Турция состоится завтра в Харькове. Начало игры - в 21.45.