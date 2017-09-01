С составом на матч с Турцией я определился на 98 процентов - Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности нашей национальной команды накануне важной игры отбора ЧМ-2018 со сборной Турции. Также он прокомментировал предстоящую очную встречу с Мирчей Луческу, сообщает УНИАН.

"Поединок Украины и Турции - это не дуэль Шевченко и Луческу. Однако я уважаю Луческу как специалиста, который сделал очень много для развития украинского футбола и для донецкого "Шахтера".

Мне прекрасно известно, что сборная Турции проведет первый матч под руководством нового тренера. Луческу изменил состав команды, пригласив много опытных игроков, которые до этого не вызывались в сборную. Луческу прекрасно знает украинский футбол, но и в этом, считаю, нужно находить плюс.

У нашей команды есть преимущество перед турками. Чемпионат Украины давно стартовал, и наши игроки находятся в очень хорошей форме. Мы успели провести тестирования по скоростной работе футболистов сборной, и я остался очень доволен тем, в какой физической форме находятся наши исполнители", - сказал Шевченко.

Впрочем, у сборной Украины есть кадровые проблемы.

"К сожалению, простудился Гармаш, который сегодня пропускает предигровую тренировку. Надеюсь, завтра с ним все будет в порядке. Большая потеря - дисквалификация Ракицкого. Ярослав - центральный защитник очень высокого уровня. Однако в целом у нас надежный центр обороны, и я надеюсь на остальных наших ребят.

Со стартовым составом я определился на 98 процентов. Дождливая погода в Харькове не должна помешать нам показать хорошую игру. Как я уже сказал, физически ребята готовы очень хорошо

Шевченко также прокомментировал переход Ярмоленко в "Боруссию" и то, как он скажется на игре сборной.

"Ярмоленко - настоящий профессионал. Он решил все свои трансферные дела и прилетел в Харьков. Я его поздравил. Считаю, что этот переход принесет большую пользу для украинской сборной, и для всего нашего футбола. Ярмоленко - лидер сборной. В матче с Турцией большую роль должны сыграть лидеры коллектива".

В завтрашнем матче перед сборной Украины ставится одна задача - победить, отметил Шевченко.

"Задача-минимум - три очка. Для того, чтобы выходить в групповой раунд, мы должны побеждать Турцию и побеждать в следующем матче Исландию. Фаворитами группы я все еще считаю хорватов и исландцев, которые лидируют.

В заключение хочу пригласить болельщиков поддержать нашу сборную. Поддержка стадиона "Металлист" будет для нас очень важна", - добавил главный тренер сборной.

Поединок отбора ЧМ-2018 Украина - Турция состоится завтра в Харькове. Начало - в 21.45.