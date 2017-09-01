Луческу: Я заложил стиль и фундамент игры сборной Украины

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что не хотел бы играть против команды Украины, так как его очень много связывает с нашей страной, сообщает Обозреватель, со ссылкой на интервью тренера итальянской Gazzetta Dello Sport.

Легендарный тренер донецкого "Шахтера" также отметил, что является одним из главных творцов нынешней украинской сборной.

Читайте такжеШевченко: Желаю успехов Мирче Луческу, но не в матче с Украиной"Я не хотел бы играть этот матч. Горжусь тем, что вижу в украинской команде сразу восемь игроков "Шахтера". Я вижу у этой сборной свой стиль игры и тот фундамент, который я заложил. Когда я приехал в Украину, все игра с либеро, как "Динамо" Лобановского. Восхождение "Шахтера" стало примером для всех, что можно играть зрелищно, активно и продуктивно", – сказал Луческу.

Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Украина-Турция состоится 2 сентября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 21.45.