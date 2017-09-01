Игрок сборной Украины Коноплянка: "Нравится выигрывать у Луческу" - FootballHub (видео)
16:16, 01 сентября 2017Футбол
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Полузащитник поделился своим мнением накануне предстоящей игры.
Коноплянка верит в победу сборной Украины / football.ua
Полузашитник сборной Украины и клуба немецкой Бундеслиги "Шальке-04" Евгений Коноплянка рассказал накануне матча против команды Турции, о том какие он испытывает эмоции после побед над командами, которые тренирует Мирча Луческу. сообщает FootballHub.
Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Украина - Турция состоится в субботу, 2 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист".
Начало игры в 21.45.
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