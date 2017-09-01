Зозуля расторг контракт с испанским "Бетисом"

Украинский легионер испанского "Бетиса" Роман Зозуля больше не является игроком команды, сообщает официальный сайт клуба.

Условия разрыва контракта официально не сообщаются.

Читайте такжеЗозуля сегодня разорвет контракт с "Бетисом"Ранее испанские СМИ указали, что в случае разрыва соглашения, игрок получит в качестве компенсации свою годовую зрплату - 600 тысяч евро.

В любом случае, теперь Зозуля является свободным агентом и может заключать договор в этом статусе с любой командой и в любое время, невзирая на рамки трансферного окна.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Зозуля перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба, известные своими ультралевыми взгядами, обвинили украинского игрока в нацизме. Также ультрас не нравилась открытая позиция игрока в поддержку украинской армии в вооруженном кофликте на Востоке Украины.