Игроки "Шахтера" получили три выходных дня
13:55, 01 сентября 2017Футбол
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Команда не будет проводить мачти в паузе, связанной с матчами национальных сборных.
Игроки "Шахтера" будут отдыхать ближайшие три дня / shakhtar.com
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека предоставил команде три выходных, сообщает официальный сайт горняков.
Футболисты, которые не задействованы в матчах своих сборных, соберутся в понедельник, 4 сентября, и продолжат подготовку к поединку 8-го тура национальной Премьер-лиги против луганской «Зари».
Матч "Шахтер" - "Заря" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в субботу, 9 сентября.
Отметим, что многие другие клубы проводят в эти дни контрольные матчи.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проведет 2 сентября товарищескую игру с "Динамо" из Бреста.
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