Игроки "Шахтера" получили три выходных дня

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека предоставил команде три выходных, сообщает официальный сайт горняков.

Футболисты, которые не задействованы в матчах своих сборных, соберутся в понедельник, 4 сентября, и продолжат подготовку к поединку 8-го тура национальной Премьер-лиги против луганской «Зари».

Матч "Шахтер" - "Заря" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в субботу, 9 сентября.

Отметим, что многие другие клубы проводят в эти дни контрольные матчи.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проведет 2 сентября товарищескую игру с "Динамо" из Бреста.