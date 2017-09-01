Итальянские клубы установили рекорд трансферных трат в межсезонье

Клубы итальянской Серии А этим летом побили рекорд по потраченным средствам на трансферы, сообщает SportArena.

Cуммарно клубы затратили 1,037 миллиарда евро. В сравнении с летом 2016 года, расходы на трансферы возросли на 330 миллионов евро.

При этом самый дорогой трансфер этого лета — переход защитника Леонардо Бонуччи из Ювентуса в Милан, существенно уступает прошлогоднему переходу Гонсало Игуаина. Аргентинец стал игроком туринской команды за 90 миллионов евро в то время, как за итальянского центрбека было заплачено "всего" 40 миллионов.

Что касается последнего дня летнего трансферного окна в Италии, то оно прошло относительно спокойно. Наиболее громкими стали переходы вингера Янна Карамо в Интер, Мбайе Ньянга в Торино, а также усиление Лацио полузащитником Нани.

После двух туров в турнирной таблице чемпионата Италии по 6 очков в активе у пяти команд — Ювентуса, Интера, Наполи, Милана и Сампдории.