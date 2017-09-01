Парагвай, Уругвай и Аргентина вместе будут бороться за право проведения футбольного ЧМ-2030

Парагвай, Уругвай и Аргентина подадут совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Deutsche Welle.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщил президент Парагвая Орасио Картес. "Я могу подтвердить, что мы, президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая, договорились бороться за право проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года", - написал он в Twitter.

Это также подтвердил президент Южноамериканской футбольной конфедерации Алехандро Домингес. Местные СМИ сообщают, что в заявку будут включены шесть аргентинских городов и по три города от Уругвая и Парагвая.

Конкуренцию латиноамериканским странам в борьбе за проведение Чемпионата мира составит Китай.

Интересно, что именно в 2030-м году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира по футболу, который состоялся в Уругвае.