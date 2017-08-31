Франция разгромила Голландию в центральном матче дня отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

В Европе завершились девять матчей отборочного турнира Чемпионата мира-2018, в центральном из которых сборная Франции разгромила команду Голландии со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Счет на 14-й минуте открыл Гризманн, а во втором тайме дубль сделал Леннар, а последний гол в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, забил Мбаппе.

ЧМ-2018. Квалификация.

31 августа.

Бельгия - Гибралтар - 9:0,

Кипр - Босния и Герцеговина - 3:2

Греция - Эстония - 0:0

Венгрия - Латвия - 3:1

Швейцария - Андорра - 3:0

Португалия - Фаррерские острова - 5:1

Люксембург - Беларусь - 1:0

Болгария - Швеция - 3:2

Франция - Нидерланды - 4:0