Франция разгромила Голландию в центральном матче дня отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
23:46, 31 августа 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 4:0.
Сборная Франции разгромила Нидерланды в матче отбора ЧМ / Reuters
В Европе завершились девять матчей отборочного турнира Чемпионата мира-2018, в центральном из которых сборная Франции разгромила команду Голландии со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Счет на 14-й минуте открыл Гризманн, а во втором тайме дубль сделал Леннар, а последний гол в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, забил Мбаппе.
ЧМ-2018. Квалификация.
31 августа.
Бельгия - Гибралтар - 9:0,
Кипр - Босния и Герцеговина - 3:2
Греция - Эстония - 0:0
Венгрия - Латвия - 3:1
Швейцария - Андорра - 3:0
Португалия - Фаррерские острова - 5:1
Люксембург - Беларусь - 1:0
Болгария - Швеция - 3:2
Франция - Нидерланды - 4:0
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