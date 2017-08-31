Футболисты сборной Украины призвали фанатов болеть корректно на матче с Турцией (видео)

Футболисты сборной Украины записали видеообращение к болельщикам перед отборочным матчем ЧМ-2018 с Турцией.

«Призываем вас болеть корректно, с уважением ко всем участникам матча. Не дайте беспорядкам царить на стадионе. Не позволим хулиганским поступкам затмить радость от игры», – говорится в видеоролике с участием Руслана Ротаня, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко и других игроков.

Читайте такжеНа матче Украина - Турция для болельщиков будет действовать желтый дресс-кодНапомним, матч состоится в субботу, 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21.45.

Стадион будет открыт с 19.00, а в 19.30 начнется развлекательная программа - концерт с участием молодых исполнителей.